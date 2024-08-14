نادى بيلا الرياضى بكفر الشيخ يعلن تشكيل الجهاز الفنى لكرة القدم موسم 2024 - 2025

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال الصيرفي، تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعداداً للمشاركة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" للموسم الرياضي 2024 - 2025، وذلك عقب استقالة الجهاز الفني السابق.

ويضم الجهاز الفني الجديد إبراهيم الشهيدي، مديراً فنياً، وأحمد علاء، مدرباً عاماً، وعبد المنعم بدير، مدرباً لحراسة المرمى، ووليد الشبراوي، مديراً إدارياً، على أنّ ينضم مدرباً آخراً للجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن نادي بيلا الرياضي، في وقت سابق، قبول اعتذار الكابتن محمد المحالي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم الاستمرار في منصبه مع الفريق هو وجهازه الفني المعاون، متقدماً لهم بخالص الشكر على المجهود المبذول خلال موسم 2023 - 2024.

وبدأ نادي بيلا الرياضي فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للموسم المقبل نظراً لأهمية المنافسة من أجل تحقيق آمال وأحلام وتطلعات جمهور نادي بيلا في الصعود لدوري الأضواء والشهرة الممتاز «أ».

وحسم نادي بيلا خلال الأيام الماضية عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم القادم ضمن استعدادات منافسات دوري القسم الثاني الممتاز «ب» للموسم الرياضي 2024 - 2025.

وكان نادي بيلا الرياضي قد تأهل إلى دوري القسم الثاني الممتاز «ب» خلال الموسم الماضي، وذلك بعدما تصدر مجموعة بحري بدوري القسم الثالث، برصيد 50 نقطة.