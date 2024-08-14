نائب ممثل بريطانيا بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة

نيويورك ـ لندن (أ ش أ)

أشاد السفير جيمس كاريوكى، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، بالجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة .

وقال كاريوكي - في اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة، في أعقاب الضربة الإسرائيلية على مدرسة التابعين - إنه بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر؛ هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الطاولة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وجدد كاريوكي دعوة المملكة المتحدة إلى خفض التصعيد في المنطقة، كما أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مشيرا إلى أن ستارمر انضم إلى نظيريه الفرنسي والألماني لحث الأطراف المعنية على استئناف المحادثات غدا الخميس وإتمام الاتفاق .

كما أكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وإدخال المزيد من المساعدات والتحرك بسرعة نحو حل الدولتين بحيث تعيش إسرائيل بأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء .

وقال كاريوكي إن المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين في غزة ، حيث كان المدنيون الفلسطينيون يحتمون، موضحا أن هذه الضربة الإسرائيلية لم تكن الوحيدة للأسف على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، فقد وقع 17 هجوما من هذا النوع الشهر الماضي وحده.

وأضاف : "لم يعد لدى الفلسطينيين مكان آمن يلجأون إليه ، فقد صدرت أوامر إخلاء لـ 86% من سكان غزة .. وفي الأيام الأخيرة شهدنا بعضاً من أكبر الأوامر حتى الآن، والتي أثرت على عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين نزحوا عدة مرات".

واستطرد نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة قائلا "سمعنا كلاما غير مقبول على الإطلاق من الوزراء الإسرائيليين فيما يتصل بإساءة معاملة المعتقلين وتجويع المدنيين في غزة .. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه التصريحات وإدانتها .. ولا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا، إن سوء المعاملة المنهجي للمعتقلين والتجويع المتعمد للمدنيين يشكلان جرائم حرب".