نائب محافظ دمياط تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

دمياط معتز الشربيني

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، مقدمة من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وطالبت المهندسة شيماء الصديق، المسئولين بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، كما وجهت الشكر إلى وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهرى على ما يتم تقديمه من جهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة شيماء عبدالمعطي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، أن اللحوم سوف يتم توزيعها على 2000 أسرة من الأسرة الأكثر احتياجًا، والأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، وأوضحت أن توزيع الصكوك يتم وفقًا لجدول زمني، وبالتنسيق مع كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة.