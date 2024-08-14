موعد صرف دعم تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة " تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس لجميع المستفيدين، اعتبارا من غدا الخميس بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه الدكتورة مايا مرسي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر أغسطس الجارى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية لافته الى أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الماضي، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.