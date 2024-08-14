مهرجان العلمين 2024 يشهد منافسات قوية بالأسبوع الرابع بمشاركة الجامعات المصرية

كتب محمد صبحى

تتواصل فعاليات انشطه الاسبوع الرابع مشاركة الجامعات المصرية في مهرجان العلمين 2024" وذلك بمشاركة ست جامعات مصرية هي الأزهر وأسيوط وقناة السويس والوادي الجديد والإسكندرية والمنوفية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، حيث يجمع طلابًا من الجامعات المصرية مع دمج ذوي الهمم.

وتنوعت الأنشطة المقامة بين الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى مشاركة فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

وقد اختتمت منافسات اليوم الثاني من فعاليات كرة القدم الخماسية وأسفرت النتائج عن فوز جامعة المنوفية بالمركز الأول وجامعة الوادي الجديد بالمركز الثاني، وجامعة قناة السويس بالمركز الثالث.

كما اختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بين طلاب الجامعات المشاركة بمنطقة الملاعب الرملية في المدينة الترفيهية وأسفرت النتائج عن فوز جامعة أسيوط بالمركز الأول، وجامعة قناة السويس بالمركز الثاني، وجامعة الوادي الجديد بالمركز الثالث.

كما شهدت الفعاليات تكريم الدكتور كريم همام للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية.

وقد قام فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط بأداء البروفة النهائية استعدادًا للحفل المقرر إقامته على مسرح الشاطئ، وقد تفاعل معهم الحضور .

بالإضافة إلى ذلك، استمرت الزيارات اليومية لجامعة العلمين بمشاركة 200 طالب وطالبة، واستكملت مسابقات الألعاب الترفيهية مثل شد الحبل وكرة الراكت وألعاب Jumping Bag بالمنطقة الشاطئية.



وفى المساء حضرت وفود الجامعات المشاركة حفل موسيقي لفريق الموسيقى والكورال (أمواج) بجامعة الإسكندرية على المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

وقد أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، على أهمية المهرجان حيث يعد مهرجان العلمين الجديدة فرصة ثمينة للطلاب للإطلاع على إنجازات الدولة عن قرب.

وأضاف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، اننا نهدف من خلال مشاركة الطلاب في هذا المهرجان إلى بناء جيل من الشباب ورفع درجة وعيهم وبناء شخصية الطالب الجامعي كما نولي اهتماماً خاصاً بدمج الطلاب من ذوي الهمم في الفعاليات الجامعية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهم.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور كريم همام بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة المتحدة في إنجاح فعاليات مهرجان العلمين 2024، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة، والتي أثمرت عن تنظيم متميز لمشاركة الجامعات المصرية في هذا الحدث المهم.

كما أثنى الدكتور همام على الجهود البارزة التي تبذلها جامعة حلوان حيث تعد نموذجاً يحتذى به في دعم الأنشطة الطلابية.