مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

وارسو (أ ش أ)

أعلن الجيش البولندى أن طائرات مقاتلة بولندية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

وأفاد مركز قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية -في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، بأن طائرتين بولنديتين من طراز "إف-16" اعترضتا الطائرة الروسية "أي إل-20" أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق أول أمس الإثنين.

وأضافت قيادة العمليات أن الطائرة الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاع في الأجواء الدولية دون دخول المجال الجوي البولندي.