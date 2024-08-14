اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:10 ص
مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق الجيش البولندى ـ صورة أرشيفية
وارسو (أ ش أ)

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أعلن الجيش البولندى أن طائرات مقاتلة بولندية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

وأفاد مركز قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية -في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، بأن طائرتين بولنديتين من طراز "إف-16" اعترضتا الطائرة الروسية "أي إل-20" أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق أول أمس الإثنين.
وأضافت قيادة العمليات أن الطائرة الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاع في الأجواء الدولية دون دخول المجال الجوي البولندي.







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البلطيق




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