مقاتلات بولندية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

أعلن الجيش البولندى أن طائرات مقاتلة بولندية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.
وأفاد مركز قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية -في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، بأن طائرتين بولنديتين من طراز "إف-16" اعترضتا الطائرة الروسية "أي إل-20" أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق أول أمس الإثنين.
وأضافت قيادة العمليات أن الطائرة الروسية كانت تقوم بمهمة استطلاع في الأجواء الدولية دون دخول المجال الجوي البولندي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة