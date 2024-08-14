مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، فى وقت حولت فيه شرطة الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، كما شددت من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي سياق متصل.. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى أربعة مساكن وخيمة ومنشأتين في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع "أم الخير" في مسافر يطا، وهدمت بالجرافات أربعة مساكن وخيمة ومنشأتين "كرفانات" وشردت 30 شخصا، كما شملت عمليات الهدم تدمير شبكات وخزانات للمياه ووحدات للطاقة الشمسية.