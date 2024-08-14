محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير جهاز حماية البحيرات سبل تنمية الثروة السمكية

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس؛ بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، والمهندس محمد زيدان خضر ، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بكفرالشيخ، والمهندس عاطف مجاهد، مدير الإدارة العامة للمصايد، والمهندس عبدالباري محمد، مدير عام التعاون والتأجير بهيئة الثروة السمكية، والمهندسة حنان أمين، مدير المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم مناقشة أعمال إزالة التعديات والتطهير والتكريك ببحيرة البرلس، وسبل تقنين قرى بر بحري، فضلاً عن بحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس، للمساهمة فى زيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع رؤية إستراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير، وتوفير فرص عمل، في ظل إطلاق الدولة لعدد من مشروعات الثروة السمكية العملاقة ومنها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون بمحافظة كفر الشيخ.