محافظ كفرالشيخ يفتتح حمام السباحة بنادي سيتي كلوب ويتفقد المنشآت الرياضية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أفتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، حمام السباحة الجديد لنادي سيتي كلوب فرع مدينة كفرالشيخ، كما تفقد عدد من المنشآت الرياضية بنادي سيتي كلوب فرع مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور مصطفى عزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب والكابتن طارق لبيب رئيس جهاز السباحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمنت فعاليات افتتاح حمام السباحة نصف أوليمبيّ الجديد لنادي سيتي كلوب، عدد من الأنشطة منها" سباق سباحة الـ 25 متر حرة بنين وبنات، وسباق سباحة الدولفين، وسباق سباحة الظهر، وسباق سباحة الصدر، وسباق سباحة الكرول " استعرض المشاركون خلالها المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعها.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الإهتمام ببناء النشء وتنمية المهارات الرياضية للشباب وتأهيل جيل قادر على بناء المستقبل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية الرياضية والمستدامة، مشيراً إلى أن افتتاح حمام السباحة فى نادى سيتى كلوب، سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية بالمحافظة من أجل أبنائنا.

شملت جولته المنطقة الترفهية، والمبنى الاجتماعي، ومنطقة الملاعب والألعاب، والمركز الثفافي، والمركز الطبي، وصالة الفنون القتالية، واستاد كفرالشيخ «الملعب الرئيسي»، وصالة الألعاب البدنية، وملعب البادل تنس، وملعب الطائرة، وملعب كرة اليد، والصالة المغطاة، وكرٌم عدد من الأبطال والمتميزين رياضيًا.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تطوير الأندية الرياضية بالمحافظة، وذلك في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تسهم فى بناء الإنسان المصري، وتتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والأندية الرياضية، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم ورفع مستواهم الرياضي.

جدير بالذكر: أن نادى سيتى كلوب يضم عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية المتنوعة والمتميزة تتمثل فى صالة مغطاة معتمدة من الاتحادات المصرية والدولية جاهزة للمباريات الرياضات الجماعية «سلة-طائرة-يد»، وصالة العاب المنازلات يمارس بها أنشطة الكاراتية والكيك بوكسينج والجودو والجمباز، وعدد 4 ملاعب تنس أرضي، وملعبي اسكواش مكيف، وعدد 2 ملعب متعدد الأنشطة السلة والطائرة واليد، وعدد 2 حمام سباحة ترفيهي نص أولمبي، وعدد 2 جيم «رجال-سيدات»، وملعب بادل تنس، وملعب كرة قدم سباعي، واستاد كرة قدم رئيسى بالمدرجات، وقاعدة تنس طاولة.

وقدم الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب درع النادي للواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لجهوده في النهوض بالرياضة ورعاية الشباب بالمحافظة.