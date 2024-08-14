محافظ قنا: خطة عادلة لإعادة توزيع حصص الدقيق على المخابز حسب الكثافات السكانية

قنا صابر سعيد

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عدد المخابز البلدية بمدينة قنا، واطمأن على توافر رغيف الخبز، ومطابقته للوزن المقرر، ومدى الإلتزام بالتعليمات والسلامة الصحية للمواطنين، والتقى بعض الأهالي للاستماع إلى طلباتهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا، خلال جولته على أهمية إلتزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

وأشار عبد الحليم، إلي أنه حريص علي تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، موجها مسئولي التموين بإعداد دراسة لإعادة توزيع حصص الدقيق على المخابز حسب الكثافات السكانية للقضاء علي طوابير الخبز ، وضمان وصولها لجميع المواطنين بطرق عادلة ومنظمة.