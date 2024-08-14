محافظ قنا: تشغيل جهاز العلاج الإشعاعى الأحدث بالصعيد خلال أسابيع بأورام قنا

قنا صابر سعيد

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مركز علاج الأورام بمدينة قنا، لمتابعة منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، وسبد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتور أحمد جمال، مدير مركز أورام قنا.

يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، و وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

وحرص محافظ قنا، على تفقد بعض العيادات وأقسام العلاج المختلفة، والأشعة التشخيصية، كما حرص على لقاء بعض المرضى والمترددين على المركز، لمعرفة مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المركز، لافتاً إلى تقديم كامل الدعم للعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى.

وقال محافظ قنا، أن المركز بصدد الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لبدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي خلال أسابيع قليلة لأول مرة في محافظة قنا، وهو الأحدث على مستوى الصعيد ، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم وتخفيف أعباء الانتقال للمحافظات المجاورة، مشيرا إلى ان مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضي المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.