محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة لكلية الحقوق

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل خريجى الدفعة السادسة لكلية الحقوق بجامعة سوهاج، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، والدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق، وعددا من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأولياء الأمور.



وهنأ محافظ سوهاج خريجى الدفعة السادسة بكلية الحقوق، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، معربا عن سعادته وسط أبنائه الطلاب، مؤكدا أهمية دراسة الحقوق، مشيرا إلى أن دارس الحقوق هو نبتة الحق و زهرة العدل، ونشر رسالة الحقوق التزام، وعلى دارس القانون أن يكون عزيز النفس طاهر اليدين، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور تقديرا لما قدموه من جهد وتضحيات من أجل وصول أبنائهم إلى هذه اللحظة السعيدة.





ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة الطلاب خريجى الدفعة السادسة لكلية الحقوق، موجها الشكر للمحافظ على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة، وقد قام " محافظ سوهاج ورئيس الجامعة " بتكريم الطلاب الخريجين ومنحهم شهادات التقدير.