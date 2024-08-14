محافظ سوهاج يفتتح اليوم معرض "صنع فى سوهاج" بحضور محافظ قنا

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن معرض تحت شعار "صنع في سوهاج" وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين والترويج والتسويق لمنتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وزيادة الصادرات من المنتجات السوهاجيه بإجمالى 70 عارض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، ورئيس لجنة المسؤولة عن المعرض أن المعرض يأتي لدعم المنتجات السوهاجيه وتعريف الجمهور بمنتجات المناطق الصناعية بالمحافظة، وفتح منافذ جديدة لتسويق تلك المنتجات، التي تتميز بها سوهاج.

وحددت المحافظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء موعدا لافتتاح المعرض بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمستثمرين ورجال الصناعة والتجارة وأعضاء مجلس النواب والذى يستمر حتى 20 من شهر أغسطس الجارى ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة الخامسة عصرا، وعلى هامش المعرض تقوم مديرية الثقافة بإقامة العروض الثقافية والفنية للمعرض وإقامة الندوات والمؤتمرات.

يذكر أنه عقب صدور قرار المحافظ بتشكيل لجنة لإقامة المعرض، تم عقد عدة إجتماعات تناولت تحديد المهام والأدوار لكل أعضاء اللجنة، كل فيما يخصه، ومناقشة كل ما يخص المعرض من حيث الموعد المقترح، والمكان، ومدة إقامة المعرض، وعدد المصانع المشاركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لظهور المعرض بالشكل اللائق، وأوضح نائب المحافظ أن إقامة معرض " صنع في سوهاج" يأتي ضمن خطة المحافظة ورؤية السيد المحافظ، عقب زيارته الأخيرة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا؛ لدعم قطاع الصناعة، والمستثمرين، والترويج الجيد والتسويق لمنتجات المناطق الصناعية بسوهاج، في مختلف الأنشطة.