محافظ المنوفية يلتقى عدد من المواطنين ويكلف الرى باتخاذ إجراءات فورية

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

واستمع محافظ المنوفية إلى طلبات عدد من الأهالي للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لحالتين من ذوي الحالات الإنسانية للمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة، كما وجه بالتنسيق لتوفير أجهزة كهربائية لعروسة من ذوي الحالات الإنسانية مراعاة لظروفها الاجتماعية.

كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري وبالتنسيق التام مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء باتخاذ اللازم فورا وإجراء معاينة على الطبيعة تجاه شكوى عدد من الأهالي بناحية سلامون قبلي يتضررون من تعدي أحد المواطنين على أملاك الري بالطريق العام والعرض عليه لاتخاذ اللازم، فيما وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببحث شكوى موظفة تلتمس نقلها من مديرية التضامن الاجتماعي بشبين الكوم إلى إدارة منوف الاجتماعية مراعاة لظرفها الاجتماعية وبما لا يخل بمنظومة العمل.

وخلال اللقاء، وافق محافظ المنوفية على طلب معلمة تلتمس نقلها من مدرسة كفر الجلابطة الابتدائية إلى مدرسة ساحل الجوابر الابتدائية بالشهداء حيث إنها تعول ابن من ذوي الهمم ويتطلب رعاية خاصة.

وأكد محافظ المنوفية على أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل والتواصل المباشر وجهاً لوجه من خلال عقد اللقاءات اليومية والجولات الميدانية ورصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي للوقوف على المشكلات على الطبيعة وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.