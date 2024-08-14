محافظ المنوفية: إحالة 6 مهندسين لمحكمة الجنح للتلاعب فى إصدار رخصة بناء

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجنح، وذلك بشأن واقعة تلاعب وتزوير شابت إصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين، جاء ذلك عقب إحالتهم للنيابة العامة العام الماضي وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

حيث تبين من خلال الدراسة والفحص قيام عدد من مهندسي الإدارة الهندسية بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين وفرض شارع بالأرض الزراعية بدون موافقة وزير الزراعة مغتصباً سلطته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وبناءً عليه وافق المحافظ علي إلغاء الترخيص الصادر للمواطن وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق وتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 13146 لسنة 2023 بتأجير الأرض الزراعية وزراعتها لمدة سنتين لحساب المالك حفاظاً علي الرقعة الزراعية.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.