محافظ القليوبية خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية: نتعاون لاستقرار الأسعار

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء الغرفة، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

وثمن محافظ القليوبية، دور الغرفة التجارية بالقليوبية، كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ودورها في ضبط الأسعار في الأسواق والتخفيف على المواطنين في المحافظة من خلال إقامة المعارض التي تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة في استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها، والتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق.

ودعا المحافظ، جميع المهتمين من رجال الأعمال والمستثمرين والشباب المبتكر إلى التقدم بأفكارهم ومقترحاتهم في لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، مؤكداً على أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لدراسة هذه الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار، إلى أن هذا التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

وخلال الاجتماع أجرى محافظ القليوبية إتصالا هاتفيا بالدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها لبحث كافة أوجه التعاون وتكاتف جهود جامعه بنها والغرفة التجارية والمحافظة، مشيرا أن رجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية علي استعداد تام لدعم وتبني أفكار المشروعات التي تنفذها طلاب الجامعة لتطبيقها علي أرض الواقع، مطالبا أن تكون الجامعة هي بيت الخبرة للاستشارات التي يحتاج إليها رجال أعمال المحافظة من أجل دعم الصناعة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، الشكر إلى محافظ القليوبية على الدعم المتواصل للغرفة، مؤكدًا على أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف على دعم المحافظ لها في المقام الأول.