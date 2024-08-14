محافظ الغربية: تحرير 36 محضرا خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا، وقامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين وسلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة كفر الزيات.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير 10 محاضر نقص وزن وإنتاج خبز بمواصفات سيئة والتصرف في عدد من الجوالات المدعمه بغير وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير6 محاضر عدم وجود شهادة صحية و عدد10 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي إلي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسى، مؤكدا استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها، وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية.