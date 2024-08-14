اليوم السابع
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محافظ الأقصر يلتقى وفدا من الأجانب المقيمين بالمحافظة لبحث رؤيتهم لتطوير المدينة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:28 م
محافظ الأقصر يلتقى وفدا من الأجانب المقيمين بالمحافظة لبحث رؤيتهم لتطوير المدينة جانب من اللقاء
الأقصر - أحمد مرعى

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التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، وفدا من الأجانب المقيمين بمحافظة الاقصر بحضور المرشدة السياحية نجوى على، حيث قدم الوفد التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه منصبه، مؤكدين أنهم خلال الفترة الماضية استشعروا الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المحافظة.

وناقش المحافظ مع الوفد الذي يضم 3 سيدات يحملن الجنسية البريطانية هن "ليندا – باربرا – تيريزا"، رؤيتهن فيما يخص تنمية وتطوير المحافظة، مرحباً بأية أفكار أو مقترحات من شأنها العمل على دعم التسويق السياحي بالمحافظة، معرباً عن استعداده لخلق حلقة وصل من خلال تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمناقشة وبحث مطالب الأجانب المقيمين بالأقصر والعمل على حلها.

وعرض الوفد عددا من المقترحات الخاصة بتنشيط السياحة وحسن معاملة الأجانب وزوار الأقصر، مؤكدين أن المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار وأنهم يعشقون الأقصر وكرم وضيافة أهلها، ولذلك قرروا الإقامة بها منذ أكثر من 24 عاماً.

كما التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ووفد من الوزارة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

وبحث المحافظ مع مساعد الوزير ووفد الوزارة، خطط دعم السياحة وتنشيطها بالمحافظة ومنظومة التحول الرقمي، وزيادة عدد الليالي التي يقضيها السائح بالأقصر.

كما ناقش المحافظ مع الوفد الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وزيادة الفاعليات والانشطة الترويجية وجذب الاستثمارات السياحية بما يسهم في رفع معدلات الإشغال السياحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ ترحيبه بأية مقترحات وأفكار جادة من شأنها تحفيز الجهود لفتح اسواق جديدة وتنويع المنتج السياحي للعمل علي زيادة نسب الإشغال ورفع معدلات الزيارات الي الأقصر بما يسهم في احداث حالة رواج ونشاط سياحي بالمحافظة.







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