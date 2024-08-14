محافظ أسيوط يكرم عمر ضياء لحصوله على 99.5% فى الثانوية العامة أدبى دمج

أسيوط -هيثم البدرى

كرم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، الطالب "عمر ضياء " بمدرسة المستقبل الخاصة لغات بأسيوط لتميزه وتفوقه الدراسى وحصوله على مجموع 408 درجات بنسبة 99.5 % فى الشهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبى " دمج تعليمى " منازل للعام الدراسى 2023/2024، مقدماً التهنئة له ولأسرته علي تفوقه متمنياً له دوام التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى اقيمت بقصر ثقافة أسيوط، لتكريم أوائل الشهادات بمختلف المراحل الدراسية .

و أشاد المحافظ بالطالب " عمر ضياء " لتفوقه الدراسى فى الشهادة الثانوية العامة بحصوله على أعلى مجموع لطلاب الدمج التعليمى على مستوى المحافظة ورفع اسم محافظة أسيوط عالياً، معرباً عن تمنايته له ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق وحثه على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياته المستقبلية كما وجه الشكر والتهنئة لأسرته على ما بذلته من جهد لتحفيزه ومساعدته على التفوق والنجاح .

وأعرب المحافظ ،عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة والذين يحققون أعلى الدرجات ويحصدون المراكز الأولى على مستوي الجمهورية فى كافة التخصصات والمجالات، مؤكداً إنه يحرص دائماً على تهنئتهم وأسرهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم وتكريمهم فى مختلف المناسبات .

كما وجهت الدكتورة ريهام المليجى العميد السابق لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط "والدة عمر "، الشكر للوزير المحافظ على هذه اللفتة الطيبة، وتكريمه لابنها " عمر " وكافة الطلاب المتميزين والمتفوقين دراسياً، معربة عن سعادتها بتهنئة وتكريم المحافظ له اليوم مما يمثل دافعاً قوياً له لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن " عمر " كان متفوقاً منذ صغره وفاز فى مسابقة حفظ القرآن الكريم فى مرحلة kg2، كما حصل على الطالب المثالى على مستوى المدرسة فى المرحلة الابتدائية ولكنه أضطر أن يكمل دراسته الثانوية فقط منازل ليتمكن من استذكار دروسه والتفوق فيها.