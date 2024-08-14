محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة ويكرم أوائل الشهادات بمراحل الدراسة

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حفل ختام الأنشطة وتكريم أوائل شهادات المراحل الدراسية على مستوى المحافظة وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بقصر ثقافة أسيوط، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور على سيد عبدالجليل رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعزت على حسن نقيب المعلمين بأسيوط، وصفاء كامل مدير عام قصر ثقافة أسيوط ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس وأولياء أمور الطلاب المكرمين.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوى ثم كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التى رحب خلالها بالوزير المحافظ وجميع الحضور موجهًا الشكر للوزير المحافظ لدعمه للعملية التعليمية وحرصه على تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين على مستوى المحافظة.



وسلم المحافظ الدروع وشهادات التقدير لمديرى الإدارات التعلمية وبعض مديرى المدارس المتميزين، ذلك بالإضافة إلى تكريم الطلاب والطالبات أوائل الشهادات بمختلف المراحل الدراسية وطلاب الدمج المتفوقين وسلمهم شهادات التقدير تقديرًا لهم ولتفوقهم الدراسى، كما كرم المحافظ، أوائل الشهادات الثانوية العامة والفنية الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.



وأعلن محافظ أسيوط، خلال كلمته عن حرصه على تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة وخاصة طلاب الدمج وذوى الهمم، تحفيزًا لهم للتفوق فى حياتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حظيت هذا العام بفوز بعض أبنائها الطلاب ببعض المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.



وأشاد محافظ أسيوط، بالعروض الفنية التى قدمها الطلاب خلال الحفل، وأدائهم المتميز، كما وجه بضرورة توحيد الجهود والتعاون بين مديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة وكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط لصقل خبرات ومواهب الطلاب وشباب المحافظة ومنحهم عضويات مجانية بمختلف قصور الثقافة وإشراك المتميزين منهم فى المهرجانات المحلية والدولية بالإضافة إلى تنظيم قافلة ثقافية فنية شاملة للطلاب المتميزين فنيًا بالتنسيق مع التربية والتعليم للمشاركة فى مهرجان العلمين، موجهًا الشكر لكل القائمين على العروض والفقرات الفنية والطلاب المشاركين فى الاحتفالية.



وتم خلال الحفل عرض لبعض الفقرات الغنائية وعرض لبعض الأغانى الوطنية للطلاب الموهوبين من مختلف المدارس وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور.