لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة

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دعا لبنان، المجتمع الدولي والدول المعنية، إلى تحرك فوري وحاسم، لوقف العدوان على قطاع غزة؛ كخطوة أولى باتجاه التهدئة ووقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة وتدهور رقعة الصراع في المنطقة.



وأدان لبنان - في بيان لوزارة خارجيتها، أذاعته للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء بشدة اقتحام وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، موضحا أن هذه الممارسات، إضافة إلى تجريف السلطات الإسرائيليّة للأحياء وطردها للسكان في القدس الشرقية، تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية الممنهجة المرفوضة والمخالفة للقانون الدولي وقوانين الشرعية الدولية.



وأشار إلى أن القرارات‏ والإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية - التي تكرس التوسع في بناء المستوطنات الجديدة وشرعنتها على أراضي الضفة الغربية - تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تحبط المساعي الجدية لوقف إطلاق النار، وتثبت نية الحكومة الإسرائيلية الحالية في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب.