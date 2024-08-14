كيف يؤثر العسر على صحتك؟ أغسطس شهر الاحتفال بمستخدمى اليد اليسرى

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمى لمستخدمي اليد اليسرى، ووفقًا للإحصائيات، يشكل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حوالي 10% من سكان العالم، ووجدت الدراسات أن كونك شخصا أعسرًا له أيضًا بعض التأثيرات الدقيقة على صحتك البدنية والعقلية، بحسب موقع تايمز ناو.

في حين تعمل أدمغة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى بشكل مختلف عن أدمغة الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى وفقًا للأطباء، فإن استخدام الأيدي المهيمنة يتحدد في وقت مبكر من نمو الجنين. فيما يلي نظرة على بعض الحقائق الأكثر شيوعًا حول مستخدمي اليد اليسرى وما قد يعنيه ذلك حقًا لصحتك.وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة لاضطرابات عقلية معينة.

الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم خطر أعلى للإصابة بذهان الخوف



تقول الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالذهان لديهم احتمال بنسبة 20% لكونهم أعسرًا. قامت دراسة من جامعة ييل في كونيتيكت وجامعة تكساس في دالاس بتقييم 107 مريضًا في العيادات النفسية الخارجية. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب، كان معدل استخدام اليد اليسرى قريبًا من المتوسط عند 11 %.

ومع ذلك، في أولئك الذين يعانون من الفصام الشبيه بالذهان، فإن معدل استخدام اليد اليسرى يزيد عن 40 %وهو أعلى بكثير من المتوسط. وفقًا للخبراء، يلعب جانب الدماغ دورًا في هذا.كما تقول الأبحاث أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أكثر عرضة للعواطف السلبية والغضب أيضًا.

الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم حمل أكثر إجهادًا



وفقًا لدراسة بريطانية، فإن أجنة النساء اللاتي يعانين من ضغوط شديدة أثناء الحمل أكثر عرضة لأن يكونوا من مستخدمى اليد اليسرى من اليمنى، مما يجعلها أول علامة على وجود طفل أعسر.

في دراسات أخرى، كان الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة، أو المولودون لأمهات أكبر سنًا، أكثر عرضة لأن يكونوا مستخدمي اليد اليسرى.

- العسراويون ليسوا جيدين في التطور الاجتماعي



وفقًا لدراسة أجريت في أستراليا، فإن أداء الأطفال العسراويين في المدرسة والذي يشمل مفرداتهم، والقراءة، والكتابة، والتطور الاجتماعي، والمهارات الحركية الكبرى والدقيقة ليس جيدًا مقارنة بالأطفال الذين يستخدمون اليد اليمنى. كما أن أداء الأطفال الذين يستخدمون أيديًا مختلطة كان أسوأ من العسراويين.

يقول الخبراء إن الأطفال العسراويين يستخدمون في الغالب نصفي أدمغتهم بطرق غير عادية، مما يعرضهم لخطر صعوبات التعلم الخفيفة. ومع ذلك، فإن معظم الأطفال يلحقون بزملائهم في الفصل عندما يكبرون.

- لديهم خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية للسرطان، فإن النساء اللاتي يستخدمن اليد اليسرى المهيمنة لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللاتي يستخدمن اليد اليمنى. ويقول الخبراء إن فرق الخطر أكثر وضوحًا بالنسبة للنساء اللاتي عانين من انقطاع الطمث.

