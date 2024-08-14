كوريا الجنوبية: إصابة أكثر من 2400 شخص بأمراض ناتجة عن الإجهاد الحرارى

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية والسلامة فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 2400 شخص بأمراض ناتجة عن الإجهاد الحرارى فى ظل موجة الحر الشديدة التى تشهدها البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن السلطات سجلت أمس الثلاثاء إصابة 102 شخص، مما رفع حصيلة المصابين إلى 2407 أشخاص منذ 20 مايو الماضي، لتتجاوز بذلك حصيلة المصابين تلك التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 2168 مصابا.

وأضافت الإذاعة أن الموجة الحارة تسببت أيضا في وفاة 21 شخصا خلال الفترة ذاتها، إلى جانب نفوق 763 ألف رأس ماشية خلال الفترة من 11 يونيو الماضي وحتى أمس، بالإضافة إلى نحو 949 ألف سمكة في المزارع السمكية بجميع أرجاء البلاد.

يذكر أن الإجهاد الحراري هي حالة تسبق الإصابة بضربة الشمس، ومن أبرز أعراضها التعرق الشديد والنبض السريع والضعيف، والعطش الشديد والشعور بالضعف العام.