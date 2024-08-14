اليوم السابع
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بالإنجليزى والمستوى الرفيع..

طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم امتحان الدور الثانى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:30 ص
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم امتحان الدور الثانى امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمواد اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.


وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.







قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

الدور الثانى



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