رياضة كفر الشيخ تنظم الدورة التدريبية فى التغذية والمكملات الغذائية للرياضيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية فى التغذية والمكملات الغذائية للرياضيين ودور البرامج الترويحية في التدريب الرياضى من خلال إدارة الآداء الرياضى بمشاركة 60 مدرب رياضى وخريجى ودارسى كلية التربية الرياضية، اليوم الأربعاء بقاعة التعليم المدنى بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى بداية لقائه بالرياضيين المشاركين أن الدراسة والبحث الرياضى من أهم عوامل تطوير أداء المدرب و العاملين بالمجال عموماً ضماناً للإستمرارية بنجاح، لافتًا إلى سهولة البحث العلمي في الوقت الراهن مقارنة بسنوات سابقة كانت تفرض فرص نادرة للإلتحاق بالكلية أو إتمام الدراسات العليا نظراً لقلة الإمكانيات مقارنة بتوافرها حالياً، داعياً الشباب إستثمار لقائهم التدريبى اليوم بالدكتور صبحي سراج، رئيس قسم الترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية، وأحد أهم أعمدة الكلية بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه أشار الدكتور صبحي سراج، رئيس قسم الترويح الرياضى، ان النشاط الترويحي عامة ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ الفراغ بالاختيار الحر بدون عائد مادي وإنما لإكتساب الخبرات العقلية والبدنية والصحية تحدث للفرد التوازن، الدورة التدريبية بإشراف وحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضى ، اللقاء تنظيم محمود سلطح و سمر يوسف فريق عمل إدارة الأداء الرياضى.

وأضاف رئيس قسم الترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية، أن لكل برنامج ترويحي أهداف محددة يحاول بلوغها من خلال تنفيذه وادارته، وذلك حتى تحقيق الفائدة المرجوة من اعداده، وتناول البرنامج الترويحي ومراحل بنائه وتنفيذه وتقويمه تعديله، ما يجب على مصممي البرامج الترويحية من مراعاة عوامل التغيير التي يعاصرها أفراد المجتمع حتى تتماشى تلك البرامج لإنجاحها وتحقيق الغرض منها ودراسة خصائص الأفراد الذين يتم تخطيط البرامج لهم.



الحضور بالدورة من شباب كفر الشيخ