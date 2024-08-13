ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للشباب بكفرالشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، احتفالية كبرى باليوم العالمى للشباب بمراكز الشباب والهيئات الرياضية وكذلك ورشة عمل الذكاء الاصطناعى والوظائف المستقبلية ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة " طور وغير" بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، بمشاركة 44 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتمكين الشباب تكنولوجيًا وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يشهد تطورًا هائلًا بشكل كبير ويُقدم حلولًا ذكية فى مختلف القطاعات، ويُعزز الإنتاجية ويُتيح ابتكار منتجات وخدمات جديدة، ويُحدث تغيرًا فى مستقبل العمل ويخلق فرص عمل جديدة ويؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادى والقدرة التنافسية فى مصر.

قدم الورشة التدريبية بمحافظة كفر الشيخ، المدربة مها سعد عشماوى، والمدرب أسامة الطواب، ومدربى البرنامج الذى يهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم الذكاء الاصطناعى وأهميته وتأثيره على التغير فى الوظائف المستقبلية و ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة منسق التدريب، شريف السواق، مدير إدارة نظم المعلومات.