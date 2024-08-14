رابطة العالم الإسلامى تنظم حفلا لتكريم 6 آلاف يتيم تحتضنهم فى مالاوى.. صور

- محمد العيسى يدشن عددًا من البرامج والمبادرات التنموية ويلتقي بالقيادات الوطنية وفي مقدمتها قيادة المكوّن الإسلامي

- رئيس مالاوي يمنح محمد العيسى "وسام الجمهورية" تقديراً لعنايته بالأيتام

نظمت رابطة العالم الإسلامي حفلَا لتكريم 6 آلاف يتيم تكفلهم الرابطة في جمهورية مالاوى، بحضور رئيس مالاوى لازاروس ماكارثي تشاكويرا، والأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى‬.

جاء ذلك عقب استقبال الرئيس بالقصر الرئاسي في العاصمة "ليلونغوي"، للدكتور العيسى، الذي يزور مالاوي على رأس وفدٍ من رابطة العالم الإسلامي، ضمن جولةٍ على الجنوب الأفريقي، حيث يدشن عدداً من البرامج والمبادرات، ويلتقي بمختلف قيادات المكوّنات الوطنية، وفي مقدمتها قيادة المكوّن الإسلامي، للتأكيد على دوره الكبير في تعزيز التعايش الوطني في إطار التنوع المالاوي.

وأقام الرئيس مراسم تكريمٍ رسمية، سلَّم خلالها لمعالي الأمين العام "‬وسام الجمهورية"؛ تقديرًا لعناية معاليه بالأيتام.

وثمّن الدكتورالعيسى حُسن التعايش بين مختلف التنوع الديني والإثني في مالاوي، مؤكداً أن الرابطة ملتزمةٌ بواجبها في مد جسور الإخاء والتعاون بين الأمم والشعوب، ولا سيما الأعمال الخيرية.

كما ثمَّن رئيس الجمهورية من جانبه للرابطة مشروعاتها ومبادراتها، مؤكداً أنَّ مالاوي تعتزُّ بصداقتها الحقيقية وشراكتها الوثيقة مع إحدى أهم المنظمات الدولية التي طالما التزمت بتقديم المساعدة من دون تمييز، وظلَّت دائماً أول المستجيبين لنداءات مالاوي للمساعدة في مواجهة أزماتها.

وتخلَّل الاحتفاءَ بأبناء الرابطة الأيتام، عرضٌ وثائقي لمشروعات الرابطة في مالاوي، ثم جرى تكريمُ الأيتام وتبادل الهدايا التذكارية وسط تغطيةٍ صحافيةٍ واسعة من الإعلام المحلي والدولي، وبحضورٍ رسميٍّ رفيع من كبار المسؤولين والسفراء والعاملين في المجال الإنساني.



جانب من التكريم



جانب من الحفل



حفل تكريم 6 آلاف يتيم تحتضنهم فى مالاوى