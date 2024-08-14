رئيس الوزراء: فاتورة استيراد السيارات والموبايل من 5.5 إلى 6 مليارات دولار

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف دخول 4.5 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى شبكة الكهرباء الصيف المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة لأبطال مصر فى أولمبياد باريس، موضحا أن عدد الميداليات التى كانت متوقعة فى أولمبياد باريس كانت من 6 لـ 9 ميداليات، موضحا أن هناك تقرير شامل يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الرقابة الإدارية حول أداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للشهر الخامس على التوالى ينخفض معدلات التضخم.



وأوضح أنه وجه بـ وضع خطة لإنتاج أكثر من 100 مليون جهاز هاتف محمول فى العام بمصر ووضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة ، موضحا أن احتياجات السوق المصرى من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً ، وأن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويا.