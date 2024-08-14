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رئيس الوزراء: احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنويا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:43 م
رئيس الوزراء: احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنويا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بوضع خطة لإنتاج أكثر من 100 مليون جهاز هاتف محمول فى العام بمصر، ووضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة، موضحا أن احتياجات السوق المصرية من الهواتف المحمولة 20 مليون جهاز سنوياً.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة لأبطال مصر فى أولمبياد باريس، موضحا أن عدد الميداليات التى كانت متوقعة فى أولمبياد باريس كانت من 6 لـ 9 ميداليات، موضحا أن هناك تقرير شامل يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها الرقابة الإدارية حول أداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للشهر الخامس على التوالى ينخفض معدلات التضخم.


 







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