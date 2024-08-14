دعم مصرى لوحدة وسيادة الصومال فى عدد اليوم السابع غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الخميس،، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى استضافة قصر الاتحادية لمباحثات مهمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصومالى د.حسن شيخ محمود حيث شهد الرئيسان توقيع بروتوكول تعاون عسكرى.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

دعم مصرى لوحدة وسيادة الصومال

مباحثات مهمة فى قصر الاتحادية بين الرئيس السيسى ونظيره الصومالى.. والرئيسان يشهدان مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكرى

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى: 93.1 % للطب و91.5 % للصيدلة

85 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الأولى يسجلون رغباتهم بموقع التنسيق الإلكترونى.. واستقبال الرغبات مستمر حتى الغد

تفاصيل خطة تطوير التعليم

تقليل مواد الثانوية العامة من 7 إلى 5 .. اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع.. نقل طلاب الثانوية فترة مسائية واستغلال الفصول صباحا للإعدادية.. وزيادة أيام التدريس لـ31 أسبوعا وعدد الحصص 8 والواحدة 50 دقيقة

للمرة الثانية خلال شهر.. إضافة 50 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة"

انطلاق أكبر رالى للسيارات الكهربائية للجامعات فى الشرق الأوسط بالعلمين

تجهيز سيارة ذاتية القيادة لأول مرة وتحضيرها فى جامعة عين شمس

اليوم.. انطلاق الدورة الأولى من نبتة بالعلمين الجديدة وصفة سحرية للترفيه والتعليم لأطفال.. يغير مستقبل طفلك بتعليمه مهارات ريادة الأعمال فى يوم الرائد الصغير.. يشجعه على إتقان لغته الأم بـ"كلمنى مصرى".. ويعزز خياله برحلته مع كيكو وحيوانات العائلة السعيدة

الشركة المتحدة تفكر خارج الصندوق



حازم جودة: فعاليات نبتة تمنح الترفيه للجميع.. والشاعرة منة القيعى: أشكر الشركة المتحدة على دعمها للأطفال ومتحمسة للكتابة للنشء

«مدبولى» خلال اجتماع الحكومة: توجيهات رئاسية بتقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية



رئيس الوزراء يهنئ الفائزين فى الأولمبياد ويطالب الاتحادات الرياضية بخطة للمشاركة فى الفعاليات العالمية.. ويؤكد: دعم الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص.. ولن يتم غلق شركة إلا بقرار منى شخصيا.. والمرور على المصانع بمعرفة لجنة من «الصناعة» وعدة جهات

الحكومة توافق على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى وإنشاء المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية

وزير التعليم يعلن خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة ويتعهد بالقضاء على الكثافة الطلابية

محمد عبد اللطيف: اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع.. تخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى للتخفيف من أعباء الطلاب.. دمج مناهج الكيمياء والفيزياء فى مادة العلوم المتكاملة.. وضع آلية لمواجهة الغش

التعليم تنسق مع «الاتصالات» لتدريس «البرمجيات» العام بعد القادم





إعادة تقسيم أعمال السنة.. نقل طلاب الثانوية فترة مسائية واستغلال الفصول صباحا للإعدادية.. حصر الفراغات التعليمية بمعاونة هيئة الأبنية واستغلالها كفصول.. مصر لديها أكبر