حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا فى دمياط والسبب ماس كهربى

دمياط - هيثم مراد

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط بلاغا أفاد بنشوب حريق هائل بإحدى العمارات السكنية بمنطقة مساكن الشهابية وسط مدينة دمياط، وذلك نتيجة تعرض العقار لماس كهربائى.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شركة ثان دمياط رفقة سيارات الإسعاف لموقع الحريق بينما دفعت الحماية المدينة بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط العقار المنكوب لمنع الحركة المرورية بالمنطقة، كما قامت شركة كهرباء دمياط بفضل التيار الكهربي عن المنطقة، كما تم فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة والمناطق المجاورة لحين السيطرة على الحريق.

وأكد مصدر داخل مديرية الصحة بدمياط، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق من أجل تقديم الخدمات الطبية حال وجود مصابين جراء الحادث، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود مصابين جراء حريق العقار حتي الآن.

وتابع المصدر أنه جاري الآن السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية عقب فصل التيار الكهربي مصدر الحريق.