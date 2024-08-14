حريق بالقرب من مطار سافاسليكا العسكرى الروسى بعد هجوم بطائرة مسيرة

كييف (أ ش أ)

رصد قمر صناعى تابع لوكالة "ناسا" حريقا بالقرب من مطار سافاسليكا فى منطقة نيجنى نوفجورود فى روسيا بعد غارة بطائرة من دون طيار.

وذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية أن أقمارا صناعية تابعة لنظام اكتشاف الحرائق على سطح الأرض سجلت حريقا في منطقة مطار سافاسليكا العسكري، الذي تعرض لهجوم بطائرات من دون طيار.

وقالت الوكالة إن انفجارات سمعت في منطقة نيجني نوفجورود في روسيا، حيث يقع مطار سافاسليكا العسكري، ووفقا لشهود عيان، كانت هناك عشر ضربات.

ويضم مطار سافاسليكا، من بين أمور أخرى، طائرات ميج-31 وحاملات صواريخ كينجال وفرعا للمركز الحكومي الرابع لتدريب أفراد الطيران والاختبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الروسية.