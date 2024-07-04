الاستثمار البيئى والمناخى ملف رئيسى ضمن أولويات وزيرة البيئة بأول يوم عمل

كتبت منال العيسوى

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في أول يوم عمل لها بعد تجديد الثقة فيها على عدد من الملفات، تصدرها ملف الاستثمار البيئى، واستمرار تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية لتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، إضافة الى أهمية العمل على إزالة أى عقبات أو تحديات تواجه بعض المستثمرين.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على عدد من الملفات في اطار استكمال تطبيق رؤية تطوير القطاع البيئي فى مصر، لاستمرار بذل كافة الجهود لدعم الصناعة والتوافق البيئى، لمساعدة الشركات الصناعية فى تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، الأمر الذى يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصرى.

في السياق ذاته اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئى، وطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، بهدف زيادة حجم الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لحماية الموارد الطبيعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضرالدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

جدير بالذكر أنه في أول تصريحات خاصة لوزيرة البيئة، أمس شددت على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من انجازات على مدار الفترة الماضية فى تطوير القطاع البيئي في مصر.

