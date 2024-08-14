تعرف على أحدث مشروعات مكتبة الإسكندرية.."عارف.. أصلك مستقبلك"

الإسكندرية جاكلين منير

يعد مشروع "عارف.. أصلك مستقبلك"، هو أحدث مشروعات مكتبة الإسكندرية ويستهدف النشء والشباب عبر محتوى بصري محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم ثلاثية الأبعاد لتحكي قصص من التراث المصري بمعظم أنواعه في إطار علمي مبسط.

والمشروع سلسلة أفلام وثائقية تصدرها مكتبة الإسكندرية بعنوان "عارف.. أصلك مستقبلك" تتناول شتى مناحى التراث الثقافى والطبيعى لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منظور غير تقليدى يستهدف النشء والشباب عبر محتوى بصرى محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم ثلاثية الأبعاد لتحكى قصص من التراث المصرى بمعظم أنواعه فى إطار علمى مبسط سلس وسريع يركز على تقديم معلومات شيقة تعزز روح الهوية المصرية للشباب، وتدعم الأصول الثقافية المصرية الممتدة من الجذور إلى الفروع. كما تعمل الأفلام على نشر المعرفة بين كافة فئات المجتمع المحلى والإقليمى والدولى على اختلاف الاهتمامات والمعارف الثقافية واللغوية، فهى ناطقة باللغة العربية فضلا عن إتاحة ترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.



