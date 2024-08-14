تسليم 3 آلاف مشروع ضمن "إيد واحدة" تحت مظلة التحالف الوطنى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة"حياة كريمة" بمناسبة الانتهاء من تسليم 3 آلاف مشروع ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي،والتي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير، في إطار حملة" إيد واحدة" ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

جاء ذلك بحضور:السفيرة نبيلة مكرم _المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"وزيرة الدولة للهجرة الأسبق"، "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان،النائب أحمد أبوهشيمة_عضو مجلس الشيوخ _رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو هشيمة الخير،الأستاذة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة"،محمود علام مدير القطاع الميدانى والتنفيذى بالمؤسسة ، اللواء خالد عوف مستشار المؤسسه للمتابعه الميدانيه والتنفيذيه ، م.احمد سعيد مدير ملف التمكين الاقتصادى بالمؤسسة ، العقيد تامر ذكى مدير قطاع شمال الصعيد بالمؤسسة ،يوستينا ثروت عضو مجلس أمناء المؤسسة ، السيد العقيد مينا سامى رئيس قطاع التمكين الاقتصادى بالمؤسسه ، العقيد مدحت ذكريا مدير مكتب المؤسسه ببنى سويف ،العقيد علاء الدين حامد مدير مكتب المؤسسه ببنى سويف ،الدكتور محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة_معاون المحافظ محمد سيد سعد نائب المنسق العام للمؤسسة ببنى سويف خالد أحمد عبده نائب المنسق العام للمؤسسة ببنى سويف ،ولفيف من ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات حياة كريمة وأبوهشيمة الخير والأورمان.

بدأت الاحتفالية التي ، استضافتها الصالة المُغطاة بالاستاد الرياضي"سيتي كلوب" ،بالسلام الوطني ، ثم فيلم تسجيلي عن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفيذها خلال الفترة الماضية وكلمات للحضور من الجهات والمؤسسات المشاركة ، وبث مباشر لنموذج من الحالات المستفيدة من المبادرة ، وبعض الفقرات الفنية الترفيهية ، والتقاط صور جماعية

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته وحرصه على التواجد في هذه الفعالية الهامة، مثمناً الدور الحيوي للمجتمع المدني في معاونة أجهزة ومؤسسات الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً،مثمناً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع جمعية الأورمان ، ومؤسسة أبوهشيمة الخير، التي تعتبر ترجمة عملية لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية.

كما أشار المحافظ إلى أهمية المبادرة ، لكونها غير قاصرة فقط على تقديم الدعم المادي والعيني للفئات الأولى بالرعاية ، بل تتجاوزها إلى تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات من خلال التوسع في إقامة مشروعات صغيرة، توفر مصدر دخل وحياة كريمة للمستفيدين، مؤكداً أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.