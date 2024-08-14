تداول 13 ألف طن و775 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و775 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 376 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 399 شاحنة و70 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة ALcudia Express بينما تغادر العبارة أمل التى استقبلها الميناء بالأمس، وغادرت السفينة ALcudia Express، كما تم تداول 2900 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتى ، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1980 راكبا بموانيها.