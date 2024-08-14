بعد طلب رد المحكمة.. ماذا ينتظر سفاح التجمع أمام القضاء؟ تفاصيل

كتب أحمد حسنى

بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، ليوم الخميس المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل محامي المتهم، يوضح اليوم السابع مصر سفاح التجمع أمام القضاء.

وينص القانون على حق دفاع المتهمين عى اتخاذ إجراءت رد المحكمة بعد تقديم الطلبات، وفي حال قبول طلب الرد المقدم من دفاع المتهم ، سيتم نظر القضية بشكل كامل أمام دائرة جديدة تحددها محكمة الاستئناف، وفي حالة رفض طلب الرد، سيتم استمرار الهيئة الحالية في نظر القضية واستكمال الإجراءات بشكل طبيعي في الجلسة المقبلة.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.

-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.