بروتوكول بين وكالة الفضاء المصرية ومهندسون من أجل مصر لإطلاق برامج تدريبية

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، المهندس محمد كامل، رئيس مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، والوفد المرافق له فى مقر وكالة الفضاء المصرية اليوم الأربعاء. تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دمج علوم وتكنولوجيا الفضاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وينص البروتوكول على إطلاق برنامج تدريبى مشترك يربط بين علوم وتكنولوجيا الفضاء وأهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز الوعى بأهمية هذه العلوم فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التى تستهدف رفع كفاءة المتدربين فى هذا المجال الحيو.، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات علمية تسلط الضوء على التكامل بين المجالات.

كما يشمل البروتوكول تنظيم تدريب صيفى لطلاب كليات الهندسة وبرنامج تعريفى للأطفال حول علوم الفضاء. يأتى هذا التعاون فى إطار دعم جهود التنمية المستدامة فى مصر وتمكين الشباب والمهتمين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة فى هذا المجال الحيوي.