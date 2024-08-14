انتشال جثة آخر ضحايا الأسرة الغارقة فى نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال الإنقاذ النهري منذ قليل، على جثة آخر ضحايا الأسرة التي تعرضت للغرق في نهر النيل بقرية الحلف الغربي في أطفيح، وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي، لتنتهي عمليات البحث بعد العثور على الضحايا الأربعة، وهم الأب و3 من أبنائه.



وكشف أحد أقارب الأسرة التي تعرضت للغرق في نهر النيل، والمكونة من أب و3 من أبناءه في إحدى قرى أطفيح، تفاصيل الحادث، فذكر أن الأب "أشرف " يعمل بإحدى الشركات، وتتطلب مهام عمله السفر، وخلال قضاءه الإجازة بصحبة أسرته المكونة من 6 أبناء وهم ذكر و5 فتيات، طلب منه إبنه "محمد" التنزه بنهر النيل، فاستجاب الأب له، واصطحب زوجته، وأبناءه الخمسة، حيث أن إبنته الكبرى متزوجة، وتوجهوا للتنزه، وخلال جلوسهم بجانب نهر النيل في قرية الحلف الغربي بأطفيح، تعرض الإبن للغرق، حيث جرفته المياه، لعدم إجادته السباحة.

أضاف أن إحدى شقيقاته ووالده قفزا خلفه في محاولة لإنقاذه، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق، مما دفع شقيقته الأخرى لمحاولة إنقاذهم لتتعرض للغرق أيضا.



لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.



الضحايا



