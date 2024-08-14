اليوم.. القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة تصل قريتى الخير ورأس حدربة بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الأربعاء القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة إلى قرى الخير ورأس حدربه التابعة لإدارة الشلاتين الصحية جنوب البحر الأحمر، بعدما انتهت من الكشف الطبى على أهالى منطقة المستعمرة بالقصير أمس.

وكانت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، انطلقت خلال أغسطس الجارى أول أمس الاثنين بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر وتستمر فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء، ووصلت اليوم القوافل العلاجية من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث قرى الخير ورأس حدربة وهناك وتقضي يومى الأربعاء والخميس، ثم منها إلى حلايب اقصى جنوب مصر الشرقى وتستغرق يومين لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، ومنها إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي الأحد والاثنين 18 و19 أغسطس الجارى.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة، أبو رماد وحلايب ومدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات. وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.