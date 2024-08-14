المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل لإتجاره بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن الإتجار فى المواد المخدرة، والمشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح، وبراءة المتهم الثانى من التهم المنسوبة إليه.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 40496 لسنة 2015 جنايات طوخ، المقيدة برقم 435 لسنة 2016 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ياسر ف م"، و" هيثم ف م"، وآخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 15 / 11 / 2015، بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة، كما أحرز الأول وحاز الثانى والثالثة بواسطته بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين " حشيش، نبات القنب " غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة "كلونازيبام"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أحرزا الأول والثانى وحازت الثالثة بواسطتهما سلاحًا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، وأحرزا الأول والثانى وحازت الثالثة بواسطتهما ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المششخنة والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات مباحث طوخ، أنه نفاذا لإذن النيابة وردت معلومة من أحد مصادره مفاده مباشرة المتهمين لنشاطهم الاجرامى وإحرازهم الأسلحة نارية ومواد مخدرة فانتقل إلى حيث تواجدهم وبرفقته الشاهد الثانى وقوى من الشرطة السريين وقد أبصر المتهمين وبحوزة الأول بندقية والثانى سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين" وبحوزة الثالثة جوال بلاستيكى فانقضوا عليهم وتمكن من ضبط المتهم الأول واستخلص ما بيده من سلاح نارى يحوى 15 طلقة وذخيرة بالقليوبية.