اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق فى محل ألبان بالشرقية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:27 ص
السيطرة على حريق فى محل ألبان بالشرقية الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق محل ألبان بناحية شارع المعهد الدينى بمركز ديرب نجم، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى محل ألبان بناحية شارع المعهد الدينى بمركز ديرب نجم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







الشرقية

ديرب نجم

حريق

السيطرة على حريق




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة