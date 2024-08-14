السيطرة على حريق فى محل ألبان بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق محل ألبان بناحية شارع المعهد الدينى بمركز ديرب نجم، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى محل ألبان بناحية شارع المعهد الدينى بمركز ديرب نجم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.