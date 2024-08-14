السجن المؤبد لمتهم بقتل شاب فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بمركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 10558 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1882 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "زكريا هـ ز أ، 20 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "أحمد حمادة محمد رمضان" بمركز الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بينهم، حيث قام بملاحقة المجني عليه عقب فراره منه حال مشاجرة الأخير للأهالي بمكان ارتكاب الواقعة محرزا سلاحا ناريا (فرد خرطوش) وما أن أبصره حتى انهال عليه بإطلاق عيار ناري صوبه استقر بصدر المجني عليه فسقط أرضا وسط محاولات يائسة من المجني عليه للمقاومة، ثم توالى التعدي عليه بالضرب بقدمه بعده ركلات في رأسه فأحدث ماةبه من إصابات، والثابتة بمناظرة النيابة العامة للجثمان، وما أوراه تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.