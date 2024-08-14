الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية الصومال، د. حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.



الرئيس السيسى



مصر والصومال

عقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال.

الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأى تدخل فى شئونه الداخلية.

رحب الرئيسان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائى، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو.

التوقيع - خلال زيارة الرئيس الصومالى لمصر - على بروتوكول التعاون العسكرى بين الدولتين.

أعرب الرئيس الصومالى عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية.

شدد على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

ثمن دور الهيئات المصرية المختلفة فى بناء قدرات الكوادر الصومالية فى مختلف المجالات.

شهد اللقاء التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقى.

شهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكرى بين البلدين كما عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.