مراسم استقبال رسمية للرئيس الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية

كتب سمير حسنى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.