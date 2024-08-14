ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية إلى 5 شهداء

إبراهيم حسان

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى رام الله، إن العملية العسكرية الإسرائيلية استمرت لساعات طويلة، حيث اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون، وعملت على تخريب البنية التحتية، وقصفت طائرة مسيرة منزلا وحاصرت أحد المقاومين، ليستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، ويرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضى حتى الآن 630 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الفلسطينيين، ومنعت الطواقم الطبية من الاقتراب من المكان التى كانت الطائرة المسيرة قد قصفته، وكان هناك اشتباكات مسلحة ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية، وإعطاب لبعض الآليات العسكرية المتوغلة فى المدينة.

وأشارت إلى أن هناك إصابات فى صفوف جنود الاحتلال، حيث هبطت مروحية وأخلت بعض الجنود الذين أصيبوا جراء العبوات المتفجرة، محلية الصنع وشديدة الانفجار، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال، بعدما اعتقلت 4 أشخاص، وتخريب البنية التحتية وعمليات الاعتقالات والمداهمات للفلسطينيين.