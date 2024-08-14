ارتفاع العنف ضد النساء فى القطارات بالمملكة المتحدة بنسبة 50% خلال عامين

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نسبة العنف ضد النساء والفتيات فى المملكة المتحدة أثناء ركوبهن القطارات ارتفعت بأكثر من 50% على مدار عامين، وفقًا للأرقام الرسمية.

وارتفع عدد الجرائم ضد النساء والفتيات من 7561 في عام 2021 إلى 11357 في عام 2023، وارتفع عدد الجرائم الجنسية بنسبة 10% من 2235 إلى 2475، وفقًا لمسح أجرته شرطة النقل البريطانية. ووجد المسح، الذي نُشر لأول مرة في صحيفة التايمز، أن عدد تقارير التحرش الجنسي تضاعف إلى 1908، خلال فترة العامين.

وقالت آنا بيرلي، إحدى مؤسسي "استعيدوا هذه الشوارع"، التي نظمت وقفة لندن الاحتجاجية لسارة إيفرارد، 33 عامًا، التي قُتلت على يد ضابط الشرطة واين كوزينز في عام 2021، "أعتقد أنه مجرد تذكير بحقيقة أن لدينا مشكلة العنف ضد النساء والفتيات (VAWG) التي لن تختفي وإذا كان هناك أي شيء يزداد سوءًا".

وأضافت على راديو بي بي سي 4 أنه بالنظر إلى الجرائم المبلغ عنها عبر شبكات الشرطة المختلفة، كانت هناك زيادة في العنف في كل منطقة شرطة، و"ليس فقط النقل البريطاني".

وكشف استطلاع أجرته شرطة النقل البريطانية (BTP) العام الماضي أن أكثر من ثلث جميع النساء المسافرات بالسكك الحديدية من المرجح أن يتعرضن للاعتداء أثناء التنقل - في الغالب خلال ساعة الذروة، وفقًا للأرقام - وأظهر أن 51% من الضحايا الإناث أفادوا بأن ركاب السكك الحديدية الآخرين تدخلوا لمحاولة المساعدة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة الجارديان عن هويات 50 امرأة زُعم أنهن قُتلن على أيدي رجال حتى الآن في عام 2024 كجزء من مشروع يستمر لمدة عام لتوثيق العنف ضد المرأة.

وتعهد الوزراء في حكومة حزب العمال الجديدة بالفعل بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف في غضون عقد من الزمان، حيث لا تزال قوات الشرطة تتضرر بسبب أزمة التمويل، وتواجه المحاكم في جميع أنحاء إنجلترا وويلز تراكمًا في القضايا، وانهيارًا في ملاحقات الاغتصاب.