برلمانى بريطانى: المملكة المتحدة لديها فرصة حقيقية للسماح بالموت الرحيم

كتبت ـ رباب فتحى

قال عضو حزب العمال البريطاني، اللورد تشارلي فالكونر إن المملكة المتحدة لديها فرصة حقيقية لتغيير القانون والسماح بالموت بمساعدة الغير أو ما يعرف باسم "الموت الرحيم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر لن يمنع تصويت مجلس العموم على منح الأشخاص المصابين بأمراض مميتة خيار إنهاء حياتهم.

وكشف فالكونر، المستشار اللورد السابق، أنه قدم مشروع القانون الخاص به إلى مجلس اللوردات الشهر الماضي، حيث تم طمأنته من قبل داونينج ستريت – مجلس الوزراء- بأنه لن يقف في طريق تصويت تاريخي في مجلس العموم على الموت بمساعدة الغير إذا نجح مؤيدوه في تأمين ذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة الأوبزرفر، قال إن بعض القصص المأساوية التي عبر عنها السياسيون بالفعل بشأن هذه القضية تعكس اهتمامهم بها.

وقال اللورد فالكونر، إن أفضل فرصة لتأمين التصويت ستكون من خلال مشروع قانون خاص في مجلس العموم. وسيتم إطلاق محاولة لتأمين ذلك بمجرد عودة النواب من عطلتهم الصيفية. وإذا نجحت، يمكن تغيير القانون قبل نهاية العام المقبل.

وحذر من أن التاريخ يشير إلى أن أي تصويت يمثل فرصة نادرة لإحداث تغيير. وقال: "إذا خسرنا التصويت، فسوف يخرج من جدول الأعمال إلى الأبد". "كل شيء يعتمد على هذا التصويت في مجلس العموم.

وأضاف "هذه فرصة عظيمة. في المرة الأخيرة التي تم التصويت فيها على هذا، كان هناك تصويت واضح ضده في مجلس العموم. ولكن من بين 650 نائبًا كانوا حاضرين في عام 2015، غادر 477 منهم. إنه مجلس عموم جديد تمامًا بأجواء جديدة تمامًا، مع رئيس وزراء يقول: "يجب أن تقرر كتصويت حر - وإذا قررت لصالحه، فستتأكد الحكومة من أن الحيل الإجرائية لن تؤدي إلى إفشال مشروع القانون".