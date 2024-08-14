إصابة 8 باختناق بعد استنشاق غاز حال تدريبهم بشركة مستحضرات تجميل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 8 أشخاص بحالة اختناق وضيق تنفس، نتيجة استنشاقهم غاز حال قيامهم بالتدريب داخل شركة مستحضرات تحميل بمدينة جمصة، في محافظة الدقهلية، وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي، بوصول 8 أشخاص مصابين بحالة ضيق تنفس، ادعاء استنشاق غاز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: هناء فتحي الحسيني، 54 عامًا، ومحمد أحمد السيد، 24 عامًا، ورحاب السيد محمد، 50 عامًا، ومنى مصطفى إبراهيم، 50 عامًا، وصبرين صبري عبدالله، 25 عامًا، وهبه فكري أمير، 33 عامًا، والسيده حامد عبدالغني، وشيماء وجيه أحمد، 34 عامًا، بحالات ضيق تنفس، وذلك بسبب استنشاقهم غاز أثناء حضورهم تدريب داخل شركة مستحضرات تجميل بجمصة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.