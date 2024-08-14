إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 1225 مترا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 5 حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة 1050 متر بمنطقة أرمنت الوابورات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وتنوعت الحالات بين قواعد خرسانية مسلحة ورقاب أعمدة، حيث تمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة مدير وموظفي المتابعة ومشرف التنظيم، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

كما أكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، على تنفيذ حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 175 متر بمنطقة أرمنت الحيط فى هيئة أعمدة خرسانية مسلحة، حيث تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



تنفيذ 5 حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية بأرمنت



حملات ازالة التعديات فى مدينة أرمنت